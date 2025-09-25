道南・松前町の寺の敷地内に設置されたカメラがクマの姿をとらえました。この場所ではクマの出没が相次いでいて、警察や役場が注意を呼び掛けています。クマが出没したのは、松前町唐津にある寺の敷地内です。設置されたカメラに9月24日朝、体長1メートルから1.5メートルほどのクマが映っているのを寺の関係者が確認し、役場に連絡しました。寺の敷地内にはドングリの木があり、今月19日や昨夜（24日）もクマが出没し