北海道中川町板谷の道道964号で2025年9月24日正午ごろ、道路脇に倒れている男性の遺体を道路パトローラーが発見しました。警察によると、遺体は中川町に住む西野孝信さん（88）で、発見時に外傷はなかったということです。警察によると、西野さんは遺体として発見される前、妻を乗せた車を運転していて、2キロほど離れた場所で路外に逸脱する事故を起こしていたということです。その後、携帯の電波が繋がらなかったた