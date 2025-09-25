北海道・千歳警察署は2025年9月24日、背任の疑いで千歳市に住むパート従業員の女（67）と児童指導員の女（45）を逮捕しました。女ら2人は共謀の上、2023年4月2日から2024年3月19日までの間、当時、67歳の女が園長、45歳の女が副園長を務めていた保育園で、虚偽の出勤名簿などを作成し、合計約23万円相当の給与を不正に受領し、運営する被害法人に財産上の損害を与えた疑いが持たれています。警察によると、2人は働いていなか