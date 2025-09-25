札幌・西警察署は2025年9月24日、わいせつ略取、不同意性交等、監禁の疑いで札幌市西区に住む会社員の男（57）を逮捕しました。男は8月29日午後7時40分ごろから午後9時20分ごろまでの間、札幌市西区平和1条7丁目の路上で20代の女性に対して、身体や生命に危害を加える内容の脅迫をし、女性の腕を掴んで運転する車に乗車させました。その後、車を走らせ、西区平和の駐車場や医療施設の敷地内に移動し、いずれかの場所で女性と性交し