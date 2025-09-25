＜日本プロシニア TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS ULTRAMAN CUP事前情報◇24日◇イーグルポイントゴルフクラブ（茨城県）◇7154ヤード・パー72＞「連覇は俺しかできない。そこは頑張って、やってみたいという気持ちがもちろんある」〈写真〉カバーまで金ぴか！増田伸洋のゴールドパター国内シニアツアーのメジャー今季第2戦にディフェンディングチャンピオンとして連覇を狙う52歳・増田伸洋。実は、今年7月末に出場した海外シニア