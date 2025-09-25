¡ã¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó »öÁ°¾ðÊó¡þ24Æü¡þÀô¥öµÖ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¡þ6993¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡ä¥´¥ë¥Õ¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤­¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿2¤Ä¤Î»×¤¤½Ð¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£³«Ëë¤òÁ°¤Ëµ¤»ý¤Á¤Ï¼«Á³¤È¹â¤Þ¤ë¡£¥×¥í¥¢¥ÞÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿?ÀîÂÙ²Ì¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ëµ¤¹ç¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈô¤ó¤Ç¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡ªÀæÀîÂÙ²Ì¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡Ö¤¹¤´¤¯»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£µ¨2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¡ÊÍ¥¾¡¤ò¡Ë