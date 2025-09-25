【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：46,121.28 ▼171.50（9/24）NASDAQ：22,497.86 ▼75.62（9/24） 1.概況 昨日の米国市場では主要3指数が揃って続落となりました。高値警戒感が意識され、ここまでの相場をけん引していたハイテク株などに売りが出ました。また、今晩発表の新規失業保険申請件数や明日発表のPCE価格指数といった経済指標の内容を見極めたいとの思惑から、積極的な買いが控えら