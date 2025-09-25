ロバーツ監督（c）SANKEI ＜2025年9月23日(日本時間24日)アリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャース＠チェース・フィールド＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 現地23日（日本時間24日）、ドジャースはダイヤモンドバックス戦で4点をリードしながら救援陣が崩れ、逆転サヨナラ負けを喫した。 先発の大