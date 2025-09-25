【本日の見通し】ドル高基調がどこまで続くか 海外市場でドル高が広がった。ドル円は１４８円９２銭まで上値を伸ばし、高値圏で東京朝を迎えている。こうしたドル高の流れがどこまで続くかが注目される。１５０円にかけてはドル売りが出る可能性が意識されており、現水準からの積極的なドル買いには慎重な姿勢も見られる。ただ、流れはドル高方向と見られ、押し目ではドル買いが出る展開。 ユーロドルは