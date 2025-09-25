◆米大リーグパドレス１―３ブルワーズ（２４日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャースの地区Ｖマジック対象球団の２位パドレスが２４日（日本時間２５日）、本拠でブルワーズに１―３で敗れ、ドジャースの地区優勝へのマジックは２となった。先発シースが５回を６安打１失点。６回にメリルの１６号ソロで追いついたが、３番手のモレホンが勝ち越し打を許し、そのまま敗れた。パドレスは現地２２日、