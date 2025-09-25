＜大相撲九月場所＞◇十一日目◇24日◇東京・両国国技館【映像】ファンの空気を“一変”させた力士のファインプレー十両十一枚目・朝白龍（高砂）が十両四枚目・三田（二子山）を押し出して9勝目を挙げた一番は、勢いあまった朝白龍が土俵を割った後に三田をひと押しする形となってしまい三田が土俵下に転落。館内騒然となるも、“あわや”の場面を“ほっこり”な瞬間に変えたある力士のファインプレーに称賛の声が集まった。