9月25日（木）の『アメトーーク！』では、「バンドやってる芸人」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！番組では、ここ数年急増している“バンドやってる芸人”が大集結。ニューヨーク、くっきー！（野性爆弾）、徳井義実（チュートリアル）、小峠英二（バイきんぐ）、濱口優（よゐこ）、村上（マヂカルラブリー）＆根建太一（囲碁将棋）が、それぞれのバンド活動や“あるある”をライブ映像とともにぶちまける