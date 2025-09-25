最高峰レース・凱旋門賞に挑む「僕がダービージョッキーになったことよりも、クロワデュノールがダービー馬になれたことが何より嬉しいです。そこに最高のエスコートができたことが一番良かったと思います」今年６月、北村友一騎手（38）はクロワデュノールで、日本ダービーを制覇し、ついにダービージョッキーとなった。多くの騎手が夢見る舞台での勝利であり、北村にとっても長いリハビリの果てにようやく辿り着いた栄光の舞台だ