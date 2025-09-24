「トイレが近いけれど、年齢のせいだから…」と放置していませんか？ 過活動膀胱は老化による筋肉の衰えや前立腺肥大症が関わることが多く、放置すると外出や仕事に支障をきたすほど生活に影響します。中には、尿路結石や膀胱がんなど重大な病気が隠れている場合も。過活動膀胱の原因と受診の目安について永田先生に解説していただきました。 監修医師：永田 卓士（成増まちかど泌尿器科） 熊本大学医学部卒業。その後、熊本