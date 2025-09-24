パーキンソン病は手足が動かなくなったり、急に震えが止まらなくなったりする病気です。しかし、同じような症状が出たからといって「パーキンソン病」と勝手に判断してはいけません。 実は、パーキンソン病と似たような症状が発症する「パーキンソン症候群」という病気があります。 パーキンソン病もパーキンソン症候群も、似たような病名なので「同じ病気」と考えてしまうかもしれません。