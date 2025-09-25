墓石がゴミのように捨てられとある山奥に積みあがった大量の石。よく見ると、「○○家之墓」といった家名が刻まれている。実はこれ、すべてが墓石なのである。雨風に晒（さら）され、無残な姿で放置される「墓石の墓場」が今、全国各地で急増している――。「ここ数年、墓石を買う方が減る一方で、先祖代々続いてきた墓を解体・処分する″墓じまい″が増えています」そう話すのは中部地方で石材店を営む店主だ。墓じまいの理由とし