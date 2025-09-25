中国のSNS・小紅書（RED）に、日本のスーパーのレジ係のある作業について「本当に必要ない」との投稿があり、話題になっている。投稿者は「日本のスーパーで買い物をした時に本当にイライラすることがある」とし、それはレジ係が商品をスキャンした後に会計済みのカゴに商品を入れる際、「重い物は下、軽いものは上」「食用品と日用品は分ける」など、丁寧に整理しながら入れることだとした。投稿者は「きれいにきちんと並んでいる