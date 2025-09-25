― ダウは171ドル安と2日続落、高値警戒感から利益確定売りに押される ― ＮＹダウ 46121.28 ( -171.50 ) Ｓ＆Ｐ500 6637.97 ( -18.95 ) ＮＡＳＤＡＱ 22497.86 ( -75.61 ) 米10年債利回り4.148 ( +0.041 ) ＮＹ(WTI)原油 64.99 ( +1.58 ) ＮＹ金 3768.1 ( -47.6 ) ＶＩＸ指数16.18 ( -0.46 ) シカゴ日経225先物 (円建て)45375 ( -45 ) シカゴ日経225先物 (