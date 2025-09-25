◇ナ・リーグパドレス 1―3 ブルワーズ（2025年9月24日サンディエゴ）ナ・リーグ西地区2位のパドレスは24日（日本時間25日）、本拠で中地区優勝のブルワーズに1―3で敗れ、連勝が4でストップ。この時点で西地区首位ドジャースとのゲーム差は2に広がった。地区優勝マジックが2となったドジャースは日本時間午前10時40分から敵地でダイヤモンドバックスと対戦する。パドレスは初回2死一、二塁で5番・ボガーツが中堅後方へ