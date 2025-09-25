西武の今井が25日の日本ハム戦に先発する。今季はここまで9勝を挙げており、勝てば23、24年に各10勝したのに続き3年連続2桁勝利になる。チームの投手で3年連続2桁勝利なら21〜23年の高橋光成（11→12→10勝）以来だ。今季の今井はリーグ最多の3完封をマーク。西武でシーズン4度の完封勝利だと17年菊池雄星以来、右投手では14年岸孝之以来11年ぶりになる。日本ハム戦は今季5試合に先発して2勝1敗、防御率1・04と好投。打者