きょう25日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54〜 ※一部地域は20:00〜)では、「ゴチになります!26」でピタリ賞が達成される。「ゴチになります!26」VIPチャレンジャーはゴチ初登場の野呂佳代。今やバラエティだけでなく、女優としても活躍し、今年だけで5本の映画やドラマに出演している。プライベートに関しては、変わった白米の食べ方をするといい、一同驚くも「やってみよう」