お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニアが13日、YouTubeチャンネル『ざっくりYouTube』に出演。過去の号泣エピソードを明かした。千原ジュニア○兄・せいじと愛犬を探すも「おらんねん」家族旅行の話題になり、「子供のころ、家族と犬を連れてどっか行った。(地元の)京都・福知山から、車で2〜3時間やわ」と話した千原は、「はじめて犬と行って。旅館に泊まるんだけど、外に繋いで。外で飼ってたから」と回顧。旅館に到着後、まだ子