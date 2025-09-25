TBCラジオ制作でニッポン放送でも放送された24日の『楽天−ソフトバンク』で解説を務めた大塚光二氏が、楽天・ボイトについて言及した。大塚氏はボイトについて「来日してから状態が良かったんだけど、１ヶ月間くらい日本のピッチャーの制球に苦しみましたよね。ここに来てアウトコースをレフト方向、ライト方向、インコースをレフト方向と打ち分けもできているので、日本の野球に慣れてきたのかなという感じがします」と分析