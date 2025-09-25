風営法改正で激動の気配を見せている風俗業界。【ルポ風俗の誕生】ではそんなさまざまな風俗のルーツをノンフィクションライターの高木瑞穂氏が探る。第4回は「出会い系サイト」。現在はすっかり一般的になった「出会い系アプリ」のルーツは、一攫千金を目論む男たちが蠢（うごめ）く怪しげな世界だった──。 一攫千金を狙った芸能スカウトが立ち上げた手紙や電話ではなく、オンラインで恋人を探す──。パソコン上のウェブ