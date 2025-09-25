陸上の世界選手権東京大会陸上の世界選手権東京大会で20日に行われた女子20キロ競歩で藤井菜々子（エディオン）が銅メダルを獲得した。1時間26分18秒の日本新記録で、競歩女子で初の表彰台に。世界でも実績十分の男子競歩の陰に隠れがちだった女子競歩。「なんで女子は弱いの？」。藤井の心に刺さったのは海外選手の言葉。悲願のメダル獲得の裏に悔しさを抱えた日々があった。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）日本