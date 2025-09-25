中国人審判員のフー・ミン氏に話を聞いた日本サッカー協会審判部が行っている「交流プログラム」では、海外サッカー協会と審判員が相互に派遣される。今年はこのプログラムに加え、数多くの国際大会で笛を吹いてきたアジアトップクラスの審判員であるフー・ミン氏が来日している。フー・ミン氏とはどんな人物なのか、そして影響を受けた日本の審判員は誰か、聞いた。（取材・文＝森 雅史／全2回の1回目）◇◇