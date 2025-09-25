Ruby用のパッケージ管理システムを管理する非営利団体のRuby Centralが、RubyGemsと呼ばれる関連システムのメンテナーを追放し、「乗っ取りだ」と騒がれています。この件に関し、ECサイトのShopifyが絡んでいるとの調査結果が公表されました。Shopify, pulling strings at Ruby Central, forces Bundler and RubyGems takeoverhttps://joel.drapper.me/p/rubygems-takeover/Ruby CentralはRuby関連のコミュニティを構築している組