スターダムに所属する女子プロレスラー上谷沙弥（28）が24日、東京・SIX WAKE六本木で文化放送「アインシュタイン・山崎紘菜Heat＆Heart！」（日曜午後4時）の公開収録に参加した。2019年（平31）にプロレスデビューしてベビーフェイスとして活躍したが、昨夏に悪役にヒールターン。登場すると「H.A.T.E.の上谷沙弥だ」とポーズを決めた。アインシュタイン河井ゆずる（44）が「こんな感じですけど、今日の私服はメッチャかわいか