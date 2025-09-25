2026年大会から出場枠が48カ国に増えたワールドカップだが、次の2030年大会では更なる出場枠拡大を検討しているようだ。1930年にウルグアイで開催された第1回大会から丁度100年となる2030年大会。すでに開催国も決まっており、ポルトガル、スペイン、モロッコの3カ国での共催。加えて、100周年記念としてウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイでも開催されることになっている。ウルグアイの首都モンテビデオで記念式典と開幕戦1試