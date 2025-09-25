セリエAのパルマは24日、コッパ・イタリアのラウンド32（2回戦）で2部のスペツィアと対戦した。1回戦で同じく2部のペスカーラに2-0の勝利を収めたパルマだが、リーグ戦では2分2敗といまだ未勝利。このスペツィア戦でも、後半に退場者を出したこともあり2度のリードを守り切れず、試合は2-2でPK戦に突入してしまう。ここで活躍を見せたのが、23歳の日本代表GK鈴木彩艶だった。先攻だったスペツィアの1人目を見事に止めて流れを呼び