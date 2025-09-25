道央自動車道で2025年9月24日、走行中のトレーラーが燃える火事がありました。この火事によるけが人はいないということですが、一時、通行止めになるなど騒然となりました。火事があったのは、札幌市白石区流通センター1丁目付近の道央道です。24日午後10時まえ、目撃者から「白いトレーラーから出火」と消防に通報が入りました。火はおよそ2時間後に消し止められ、トレーラーの車輪な