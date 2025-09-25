自然が織りなす奇跡の光景です。留萌市で2025年9月23日、太陽の縁が緑色に輝く「グリーンフラッシュ」と呼ばれる現象が撮影されました。こちらは留萌市の黄金岬でおととい（23日）撮影された夕焼けの様子です。太陽が水平線に隠れる瞬間、縁が緑色に輝いているのが分かります。「グリーンフラッシュ」と呼ばれ、日の出や日の入りの際に太陽の光が大気によって屈折して、緑色に見える現象です。観測する条件が難しく、