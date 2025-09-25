全日本プロレスは２４日、今月７日に敗血症のため２１歳で亡くなった長尾一大心（ながお・たいしん）選手の追悼大会を１０月２９日にふるさとの北海道釧路大会で開催することを発表した。大会名は「北海道ダイナマイトシリーズ２０２５〜長尾一大心追悼大会〜」。会場はウインドヒルくしろスーパーアリーナメインアリーナで午後６時半試合開始となる。長尾選手は、２００３年９月１３日、北海道釧路市生まれ。小中学校では