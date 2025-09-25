今年、産駒のメイショウタバルが宝塚記念を勝利し、父子制覇が話題となったゴールドシップ。ますます種牡馬としての活躍が期待される同馬が、その引退から10年近く繋養されている牧場がある。故・岡田繫幸氏が創設した牧場「ビッグレッドファーム」だ。なぜ岡田氏は「芦毛のスーパーホース」を種牡馬として手に入れることができたのか。そこには岡田氏とゴールドシップのオーナーとの知られざる秘話があった。10月8日に発売