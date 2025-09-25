贅沢なピーナッツスイーツで知られる【Doré（ドレ）】から、待望の期間限定メニュー「黒蜜きなこサンデー」が登場します。八街産ピーナッツを使った香ばしい味わいに、黒蜜ときなこの和素材を重ねた和洋折衷の一品♡ さらに、人気のフィナンシェやガレット、話題の新作「チュイールサンド」など魅力的なスイーツも勢ぞろい。秋のおやつタイムにぜひチェックしたいラインナッ