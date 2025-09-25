「医師免許には、実は『食品衛生責任者』の資格が内包されており、飲食店をやる際に便利である、という話を聞いて、それを本当に活用してバーをオープンさせた医師がこの私です」【話題になった投稿】過去に大失敗した「共同経営」の顛末東京にて、医師として働きながら、バー経営も行っているというDr.キックさん（@dr_kick_）。これまで起業に挑戦するなかで得た学びや、現在のバー運営の体験談などをX（旧Twitter）を通じて発信