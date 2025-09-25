北海道・稚内警察署は2025年9月24日、窃盗の疑いで自称・稚内市に住む無職の女（78）を現行犯逮捕しました。女は24日午前11時ごろ、稚内市大黒4丁目にあるスーパーで、精米5キロともち米1キロ（販売価格合計4784円相当）を盗んだ疑いが持たれています。警察によると、女がバックに商品を入れていたところを店員が発見し、その後、声をかけたことで事件が発覚したということです。女は警察の調べに対して「欲しくて盗み