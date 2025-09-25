「祖父の代から、当社は銀座という地に育てられてきた。銀座は日本の商業の中心地であり、文化の発信拠点。銀座という舞台にふさわしい商品やサービスを取り揃え、百貨店の枠を超えて、銀座でナンバーワンの存在になりたい」 世界で有数の商業エリア・銀座と観光エリア・浅草に店舗を構える老舗百貨店の松屋。今年5月に主力の銀座店が開店100周年の節目を迎え、インバウンド（訪日観光客）を含めた多くの来店客で