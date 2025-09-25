「口座の金が犯罪に巻き込まれていないか調べる。」などと言われ、北九州市の67歳の教員の女性が、約1300万円をだまし取られました。警察によりますと、ことし8月、北九州市小倉北区に住む67歳の教員の女性の携帯電話に「あなた名義のキャッシュカードが不正に使用されている。身の潔白を証明するには秋田県警の警察官と話してください。」とNTT職員を名乗る男から電話がありました。その後、女性はSNSに誘導され、秋田県警