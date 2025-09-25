朝のドル円は１４８円８０銭台＝東京為替 海外市場でドル高が進み、朝のドル円は１４８円８０銭台推移。目立った材料はなく、米FRBの利下げ姿勢が比較的慎重との見方などがドル買いにつながっている。 USDJPY148.85