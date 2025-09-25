アメリカのトランプ大統領は、テキサス州の移民収容施設で起きた銃撃事件をめぐり、「過激な左派が招いた結果だ」と一方的に主張し、取り締まりを強化する意向を示しました。アメリカ南部・テキサス州にあるICE=移民・税関捜査局の収容施設で24日、銃撃事件があり、拘束されていた1人が死亡、2人が重体となっています。容疑者の男も自らを撃って死亡していて、地元警察が動機などを捜査しています。これについて、トランプ大統領は