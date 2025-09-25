◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 8-3 楽天(24日、楽天モバイルパーク)クライマックスシリーズ(CS)出場に向けて、3位オリックスを追いかける4位楽天。4連敗中の首位ソフトバンクを本拠地に迎えますが、序盤から猛攻を浴びて14安打8失点と完敗。この結果、オリックスとのゲーム差が「5」に広がりました。楽天の先発は約1か月ぶりの登板となったヤフーレ投手。初回、先頭の柳田悠岐選手に2塁打、さらに後続にも連続安打を浴びてノ