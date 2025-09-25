ロイター通信は、トランプ大統領が10月に日本を訪問する方向で調整していると報じました。【映像】トランプ大統領 10月に訪日へ ロイター通信ロイター通信によりますと、トランプ大統領は10月末に韓国で開催されるAPEC（＝アジア太平洋経済協力会議）の首脳会議に出席する予定です。訪日は韓国の訪問より前に行われる見通しだとしています。トランプ氏の訪日が実現すれば、石破総理の後任となる新しい総理と会談する最初の機