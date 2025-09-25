俳優・岡田准一がイメージキャラクター「超ひらパー兄さん」を務める遊園地・ひらかたパーク（大阪府枚方市）は25日、動画配信サービス「Netflix」の新作シリーズ『イクサガミ』（11月13日より世界独占配信）とのコラボレーション企画を発表した。【画像】ひらかたパーク新エリアのイメージ同パークでは、岡田の主演作品に合わせてコラボレーションポスターを制作しており、今回は15作目となる。新ポスターは、筒状の物体が