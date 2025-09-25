今回は、婚活中に遭遇した「失礼すぎる男性」に反撃したエピソードを紹介します。素敵な男性だと思っていたら…「私は外資系企業に勤める30歳の会社員です。そろそろ結婚したいなと思い婚活イベントに参加したのですが、そこで素敵な男性と知り合い食事に行くことになりました。でもその男性はレストランで食事中、私に『女性の割にはそれなりの収入ですね。合格点です』と、めっちゃ上から目線。また『専業主婦は寄生虫だ！』と謎