“クズ界の二大トップランナー”、安田大サーカス・クロちゃん＆コロコロチキチキペッパーズ・ナダルがさまざまなことにチャレンジする『クロナダル』。9月23日（火）に放送された同番組では、“嫌われ芸人”が集まり、恋人に振られた際どう対応するかを見ることに。ゲストのきつね・大津広次は、実際に恋人に別れを告げられたときの対応を再現するも出演者たちからバッシングを受ける羽目に…。【映像】きつね・大津、最低すぎる