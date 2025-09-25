現行の制度では“ラストイヤー”となる2025-26シーズン、宇都宮ブレックスの確固たる継続路線は吉と出るか凶と出るか。 昨季はケビン・ブラスウェルヘッドコーチとの突然の別れにも屈せず、3度目のリーグ制覇を達成。伝統の堅守を重点に置きつつも、攻撃では3ポイントシュートの割合が全体の52.4パーセントを占める独自のスタイルを貫いた。 亡き指揮官からバトンを引き継いだジ&