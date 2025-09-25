25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比変わらずの4万5420円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 46931.96円ボリンジャーバンド3σ 45807.57円ボリンジャーバンド2σ 45630.31円24日日経平均株価現物終値 45420.00円25日夜間取引終値 45222.00円5日移動平均 44705.00円一目均衡表・転換線 44683.19円ボリンジャーバンド1σ