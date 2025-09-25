25日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比10.5ポイント高の3157ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3204.12ポイントボリンジャーバンド3σ 3172.98ポイントボリンジャーバンド2σ 3170.45ポイント24日TOPIX現物終値 3157.00ポイント25日夜間取引終値 3141.85ポイントボリンジャーバンド1σ 3140.90ポイント5日移動平均 3134