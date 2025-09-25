25日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比9ポイント安の758ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 800.66ポイントボリンジャーバンド3σ 791.05ポイントボリンジャーバンド2σ 781.45ポイントボリンジャーバンド1σ 776.50ポイント一目均衡表・基準線 771.84ポイント25日移動平均 771.25ポイント一目均